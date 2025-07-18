Путин ввел «моду» на бред
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 18.07.2025, 11:05
Глупость в России не выдерживает никакой критики.
Путин с выдуманной пословицей про ногу русского солдата, видимо, ввел новую моду на псевдонародную мудрость.
Вот уже и врио губернатора Свердловской области Паслер, агитируя молодежь рожать, не дожидаясь достижения материального благополучия, сочиняет:
Бог даст деточку - даст и денежку.
Бред, не выдерживающий никакой критики. В дореволюционной России, где уровень рождаемости был в 5,3 раза выше, чем сейчас (45,5 на 1000 чел. в 1913 и 8,6 в 2025), людей с «достатком» (с годовым доходом св. 1000 руб., у рабочего было 240, у крестьян - 120) было 0,5% населения. Бог давал деточек (правда, треть из 1000 родившихся умирала, не дожив до года), но на денежки скупился.
А что сейчас? По статистике социального вице-премьера Голиковой на 2024 год , каждая 5-ая многодетная семья (3 детей и больше) живет за чертой бедности. Согласно данным опроса, РАНХиГС (конец 2022-го ), риск бедности домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет более чем в 1,5 раза выше риска бедности среди всех домохозяйств в целом и более чем в 2,3 раза выше, чем среди домохозяйств без детей.
Так что, прежде чем придумывать всякие благоглупости, чиновникам всех уровней неплохо бы подтянуть матчасть.
Телеграм-канал «СерпомПо»