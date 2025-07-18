Партизаны рассекретили позиции ПВО возле важных объектов под Петербургом
- 18.07.2025, 11:09
«Охота» началась.
Украинские партизаны провели разведку в Ленинградской области РФ и обнаружили позиции систем ПВО, которые прикрывают стратегические объекты оккупантов.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
В частности, были обнаружены позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые россияне используют для защиты стратегических объектов.
В движении сообщают, что «охота» на противовоздушную оборону (ПВО) оккупантов происходит успешно.
«Охота на российскую ПВО идет успешно - и «Атеш» помогает в этом ежедневно. Благодаря точным координатам, переданным нашими агентами, Силы обороны Украины получают возможность наносить результативные удары. Противник теряет щит и становится уязвимым», - рассказали агенты.