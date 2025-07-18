закрыть
18 июля 2025, пятница, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны рассекретили позиции ПВО возле важных объектов под Петербургом

  • 18.07.2025, 11:09
Партизаны рассекретили позиции ПВО возле важных объектов под Петербургом

«Охота» началась.

Украинские партизаны провели разведку в Ленинградской области РФ и обнаружили позиции систем ПВО, которые прикрывают стратегические объекты оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

В частности, были обнаружены позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые россияне используют для защиты стратегических объектов.

В движении сообщают, что «охота» на противовоздушную оборону (ПВО) оккупантов происходит успешно.

«Охота на российскую ПВО идет успешно - и «Атеш» помогает в этом ежедневно. Благодаря точным координатам, переданным нашими агентами, Силы обороны Украины получают возможность наносить результативные удары. Противник теряет щит и становится уязвимым», - рассказали агенты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль