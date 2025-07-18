«И тут навстречу — электромобиль» 18.07.2025, 11:08

Еще один водитель «заблудился» в Минске.

Очередной случай с водителем, который по какой-то причине движется навстречу потоку. На сей раз в Минске на ул. Богдановича рядом с пл. Бангалор — этот участок улицы как раз изменен из-за строительства третьей линии метро.

Видео размещено на форуме Onlíner. В кадре мы видим электромобиль Chevrolet, который движется по крайней правой полосе — навстречу потоку. У него включен правый сигнал поворота, и кажется, что он пытается вернуться в свою полосу (встречного движения).

Чуть дальше от места встречи имеется пересечение со старой частью ул. Богдановича. Возможно, водитель выехал именно оттуда. Но по какой причине он оказался не в своей полосе, остается загадкой.

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