закрыть
18 июля 2025, пятница, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«И тут навстречу — электромобиль»

  • 18.07.2025, 11:08
«И тут навстречу — электромобиль»

Еще один водитель «заблудился» в Минске.

Очередной случай с водителем, который по какой-то причине движется навстречу потоку. На сей раз в Минске на ул. Богдановича рядом с пл. Бангалор — этот участок улицы как раз изменен из-за строительства третьей линии метро.

Видео размещено на форуме Onlíner. В кадре мы видим электромобиль Chevrolet, который движется по крайней правой полосе — навстречу потоку. У него включен правый сигнал поворота, и кажется, что он пытается вернуться в свою полосу (встречного движения).

Чуть дальше от места встречи имеется пересечение со старой частью ул. Богдановича. Возможно, водитель выехал именно оттуда. Но по какой причине он оказался не в своей полосе, остается загадкой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль