В Беларусь придет активный южный циклон с территории Украины 18.07.2025, 11:13

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Есть вероятность формирования суперячейковых гроз.

Завтра, 19 июля, на территорию Беларуси ожидается выход активного южного циклона с территории Украины.

Ночью преимущественно по южной половине, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в дневные часы локально град.

Ночью местами туман.

Ветер переменных направлений, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Не забываем о вероятности формирования суперячейковых гроз.

Композитный параметр суперячеек завтра локально может достичь 8-10 единиц.

Ночью +13..+18°С. Днём +20..+26°С.

В Минске ночью +15..+17°С, возможен туман.

Днём +22..+24°С, кратковременные дожди, грозы, местами по городу возможны сильные ливни.

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