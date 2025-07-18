В Беларусь придет активный южный циклон с территории Украины
- 18.07.2025, 11:13
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Есть вероятность формирования суперячейковых гроз.
Завтра, 19 июля, на территорию Беларуси ожидается выход активного южного циклона с территории Украины.
Ночью преимущественно по южной половине, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в дневные часы локально град.
Ночью местами туман.
Ветер переменных направлений, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Не забываем о вероятности формирования суперячейковых гроз.
Композитный параметр суперячеек завтра локально может достичь 8-10 единиц.
Ночью +13..+18°С. Днём +20..+26°С.
В Минске ночью +15..+17°С, возможен туман.
Днём +22..+24°С, кратковременные дожди, грозы, местами по городу возможны сильные ливни.