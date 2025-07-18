ВСУ показали коллективный «налет» на технику РФ 18.07.2025, 11:19

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«Правильная комбинация» попала на видео.

На Покровском направлении в Донецкой области над уничтожением одной вражеской БМП могут работать бойцы различных подразделений. Такой коллективный разбор на молекулы вражеской бронетехники показали в 91-м отдельном противотанковом батальоне ВСУ.

Отмечается, что первым по вражеской бронетехнике отрабатывает FPV-дрон на оптоволокне.

«Сначала — задействован FPV на оптоволокне. Он пролетает мимо всех вражеских «штор» и РЭБ, точно попадает в бронированную цель. Далее — дрон и артиллерия смежников. Броня останавливается. Трое выпрыгивают. Один убегает, прячется в укрытии. И туда прилетает сброс. Минус оккупант», — рассказывают бойцы батальона.

Финальную точку ставит «старый добрый FPV на радиоуправлении» с тяжелым зарядом. Благодаря меткости оператора 91-го отдельного батальона бронированная техинка россиян превращается в металлолом.

«Это и называется — правильная комбинация. Оптоволокно или радиоуправление? FPV или сброс? Когда знаешь, что и когда запускать — врагу негде спрятаться. И главное — взаимодействие. Разведка, дроны, артиллерия. Разные подразделения, разные бригады», — пояснили в батальоне.

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