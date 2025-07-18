«Буду учиться с ребятами 17 лет, но меня это не смущает» 7 18.07.2025, 11:21

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Белоруска в 36 лет поступает в вуз на дневное.

Вчера был последний день подачи документов на поступление в университеты. Среди поступающих в Минский государственный лингвистический университет — 36-летняя Елена. У нее уже есть диплом о высшем образовании. Елена планирует учиться на дневном, пишет «Онлайнер».

«В 2007 году я поступила на бюджет в БНТУ. На специальность «инженер-строитель» меня «направили» родители, сама я в тот момент не очень осознавала, кем хочу работать в будущем, — рассказывает Елена. — На третьем курсе я родила ребенка, но осталась учиться на дневном. Вернулась через месяц после родов! Так что учебу я закончила вместе со всеми одногруппниками, затем отработала по распределению. А после этого сразу же уволилась — поняла, что мне неинтересно».

С улыбкой Елена рассказывает, что учиться не переставала всю жизнь: проходила курсы дизайна интерьера, бухгалтерского учета (решила освоить, чтобы помогать мужу строить бизнес), бизнес-аналитика и так далее. Мысль вернуться к академической жизни пришла около года назад.

«Я много где успела поработать, но быстро перегорала. Даже во втором декрете не смогла просто так сидеть дома и наняла тренера по плаванию. Настолько хотелось узнавать что-то новое! — улыбается минчанка. — Затем я записалась на онлайн-курсы изучения английского языка, мне все очень нравилось. Но поняла, что нужна какая-то глобальная конечная цель. Грубо говоря, чтобы по окончании определенных отрезков не терялась мотивация. Ты перешагнул какой-то рубеж — и идешь дальше. Например, сдал экзамен, затем — еще один».

О решении учиться очно Елена рассказала только мужу — он эту идею поддержал. Но почему пришлось выбрать дневное? Во-первых, на желаемую специальность (факультет китайского языка) заочного обучения нет.

«Да и как выучить язык на заочке? Нужно работать каждый день, приходить и учить, тренировать дисциплину, — рассуждает абитуриентка. — Внутренней неловкости от того, что буду учиться с ребятами 16-17 лет, у меня нет, с самооценкой тоже все нормально. Возможно, первую неделю ко мне будут присматриваться, но потом все привыкнут. В будущем, уже после получения диплома, я планирую работать переводчиком — готова прилагать к этому усилия».

С учетом первого «бюджетного» образования второй диплом Елена может получить только на платной основе. Хотя по баллам (84 — английский, 91 — русский, 92 — история Беларуси на ЦТ) она показала вполне достойный результат.

«По русскому и английскому языкам я не готовилась, а по истории Беларуси ходила на онлайн-занятия. Интересно, что прошлым летом я нашла преподавателя, мы встретились лично (про возраст я ей сказала), а затем она прислала мне отказ в занятиях. Объяснила это тем, что я буду смущать 11-классников и ей важно, чтобы им было спокойно. В результате она же рекомендовала мне других преподавателей, в группе одного из них я занималась 9 месяцев. Думаю, другие ребята заметили, что я старше, но никаких косых взглядов я не почувствовала. И да, бывало, могла ошибиться с ответами».

Еще один аргумент в пользу учебы на дневном — наличие личного времени для себя. Двое детей уже выросли (им 10 и 15 лет), так что есть возможность реализовать себя.

«Конечно, члены приемной комиссии немного удивились, хотя говорят, что у них был и 63-летний студент! Для меня самое главное — чтобы мне нравилось и я была счастлива».

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