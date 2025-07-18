Семья из Беларуси на своей машине проехала около 10 тысяч километров ради Эгейского моря 2 18.07.2025, 11:39

2,112

Путь был непростой.

Беларусь — Турция: около 10 тысяч километров «туда и обратно» на автомобиле. Именно такое расстояние преодолели молодечненцы Алеся и Валерий Вахмянины этим летом, пишет Kraj.by.

Однако подобное путешествие для семьи не первое. Более пяти лет они выбирают авто как средство пополнения ярких впечатлений.

— Главное — это хорошо обслужить свой автомобиль, — делится молодечненка. — То есть пройти полное ТО: тормозные колодки, масло — все должно быть новое. Знакомые нашей семьи и антифриз, и тормозную жидкость меняют. Таким образом, поломка в дороге автомобиля сводится к минимуму. У нас есть негативный опыт — путешествие ведь не первое. Поэтому в этом году, планируя поездку, мы постарались все учесть.

Алеся подчеркивает, что путь в Турцию из Беларуси через Россию и Грузию был непростой: со множеством трасс, серпантинов и дорог совершенно разного качества. Раньше случалось путешествовать поездом и самолетом, но поняли — такие способы перемещения не для нас.

— Обожаем дорогу: она сама по себе уже путешествие, — рассказывает Алеся. — Выбираем автомобиль, потому что он «не привязывает» нас к расписанию транспорта, вообще ко времени — ощущается полная свобода. Жилье заранее не бронируем: приезжаем в городок или деревушку, осматриваем и договариваемся на месте.

Какие документы нужно подготовить и взять в дорогу?

— Нам, белорусам, в Турцию визы не надо — только паспорт сроком не более 10 лет, — делится молодечненка. — Безусловно, водительское удостоверение. По желанию можно оформить страховку здоровья. Кстати, мы всегда ее оформляем. На автомобиль — СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), страховка (sigorta). Турецкая страховка нужна обязательно — без нее вас не пропустят через границу.

По словам Алеси, в чате Telegram-канала Грузия — Турция «в закрепленном» их продают. Но могут быть вопросы с оплатой белорусской и российской картой. Продают страховки и в ларьках рядом с границей, поэтому купить можно и там. А вот деньги на границе лучше не менять — курс очень невыгодный.

— Грузинская страховка для прохождения границы не обязательна, но ее может попросить показать полиция, — советует молодечненка. — Также ее спросят при выезде из Грузии — и если полиса не будет, то получите штраф. Плюс на машину нужна доверенность с переводом на английский язык, в идеале — на турецкий (если автомобиль не ваш). Никакие документы, если машина в лизинге, не нужны — нигде и никого их наличие не интересует.

Рассказала Алеся и про нюансы прохождения границы:

— С российской стороны подъехали к окошку, прошли паспортный контроль. Наше авто проверили — и мы поехали дальше. На границе Грузии пассажиры проходят через терминал отдельно от водителя с машиной. Такая же ситуация и на турецко-грузинской границе. Пассажиры обычно проходят быстро: штамп в паспорт — и пошли ждать авто. В этот раз я даже оглянуться не успела — все прошло так быстро.

— Путешествуя на машине, можно неспешно любоваться чудесными пейзажами, делать много остановок для атмосферных снимков, а еще это отличная возможность узнать «изнутри» и другую страну, и ее жителей, — уверена Алеся.

— Например, во время прошлой поездки мы попали в мелкое ДТП. Как оказалось, жители Турции очень дружелюбные! Они в деревнях, городах и на дороге совсем не такие, как в отеле «все включено». Есть с чем сравнить — разница огромная.

Интересуемся, кто из семьи путешественников проводит за рулем больше времени.

— Водительское удостоверение только у Валерия, — отвечает Алеся. — Кстати, муж сдал на права, когда ему было 30 лет. Наше самое долгое путешествие впервые было из Молодечно в Брест. Тот путь показался нам нереально долгим! Сейчас, вспоминая, мы просто смеемся!

Алеся поделилась, что в этот раз такое долгое путешествие по сравнению с предыдущими оказалось для пары более простым и понятным. И теперь они с радостью делятся своим опытом с другими — выкладывают на YouTube-канале познавательные видео.

— Ты живешь именно той жизнью, на которую у тебя хватило смелости! — эмоционально заключает Алеся.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com