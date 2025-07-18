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NYT: Инициатива Трампа с Алькатрасом сдвинулась с мертвой точки

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  • 18.07.2025, 11:41
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NYT: Инициатива Трампа с Алькатрасом сдвинулась с мертвой точки
Фото: Shutterstock

Остров посетили Генеральный прокурор и министр внутренних дел США.

Планы президента США Дональда Трампа по превращению знаменитого острова Алькатрас в действующую федеральную тюрьму начали обретать реальные очертания, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В четверг остров посетили генеральный прокурор США Пэм Бонди и министр внутренних дел Даг Бергум, чтобы оценить возможность восстановления объекта.

Ранее в мае Трамп заявил в соцсетях о намерении вновь использовать Алькатрас — ныне музей и национальный парк — для содержания «самых жестоких и опасных преступников», включая нелегальных мигрантов. После визита чиновников идея обрела новую силу. «Алькатрас может удержать худших из худших», — заявила Бонди журналистам Fox News.

В рамках визита, проходившего до начала работы общественных паромов, представители администрации поручили сотрудникам острова начать сотрудничество по вопросу восстановления тюрьмы. Согласно плану Трампа, объект перейдет из-под юрисдикции Службы национальных парков в ведение Бюро тюрем США.

Хотя конкретных деталей о сроках и бюджете проекта озвучено не было, Бергум отметил, что «работы по восстановлению уже начались».

Однако местные власти, включая губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Сан-Франциско Даниэля Лури, назвали инициативу пиар-ходом, отвлекающим внимание от проблем в экономической политике Трампа. Историки и экологические организации также выразили обеспокоенность, напомнив, что остров лишен воды, канализации и требует масштабной реконструкции.

Тем не менее администрация президента продолжает продвигать проект, несмотря на критику.

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