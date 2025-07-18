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В Беларуси могут исчезнуть картофель и лён-долгунец

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  • 18.07.2025, 11:46
  • 2,484
В Беларуси могут исчезнуть картофель и лён-долгунец

Из-за изменения климата.

В Беларуси могут исчезнуть картофель и лен-долгунец. Всё из-за изменения климата, пишет ученый и популяризатор науки Сергей Бессараб.

Без полива картофель теряет урожайность и крахмал. На юге страны выращивать его уже становится экономически бессмысленным. Лен также не выдерживает жары и сухости — производство может сместиться на север, но и там долго не продержится.

Кстати, много воды требуют и сахарная свекла, поэтому выращивать эту культуру в будущем станет невыгодно.

Наконец, проблемы могут быть и у пшеницы и ржи: им будет тяжело из-за зим с оттепелями и летней жары.

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