В Беларуси могут исчезнуть картофель и лён-долгунец

В Беларуси могут исчезнуть картофель и лён-долгунец15
- 18.07.2025, 11:46
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Из-за изменения климата.
В Беларуси могут исчезнуть картофель и лен-долгунец. Всё из-за изменения климата, пишет ученый и популяризатор науки Сергей Бессараб.
Без полива картофель теряет урожайность и крахмал. На юге страны выращивать его уже становится экономически бессмысленным. Лен также не выдерживает жары и сухости — производство может сместиться на север, но и там долго не продержится.
Кстати, много воды требуют и сахарная свекла, поэтому выращивать эту культуру в будущем станет невыгодно.
Наконец, проблемы могут быть и у пшеницы и ржи: им будет тяжело из-за зим с оттепелями и летней жары.