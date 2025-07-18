В Беларуси могут исчезнуть картофель и лён-долгунец 15 18.07.2025, 11:46

2,484

Из-за изменения климата.

В Беларуси могут исчезнуть картофель и лен-долгунец. Всё из-за изменения климата, пишет ученый и популяризатор науки Сергей Бессараб.

Без полива картофель теряет урожайность и крахмал. На юге страны выращивать его уже становится экономически бессмысленным. Лен также не выдерживает жары и сухости — производство может сместиться на север, но и там долго не продержится.

Кстати, много воды требуют и сахарная свекла, поэтому выращивать эту культуру в будущем станет невыгодно.

Наконец, проблемы могут быть и у пшеницы и ржи: им будет тяжело из-за зим с оттепелями и летней жары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com