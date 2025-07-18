Variety: Amazon собирается переснять легендарный фильм «Основного инстинкта» 2 18.07.2025, 11:58

Картина прославилась смелыми сценами и провокационным сюжетом.

Киностудия United Artists, принадлежащая Amazon MGM Studios, запускает перезапуск культового триллера «Основной инстинкт» (1992). Над сценарием будет работать автор оригинального фильма Джо Эстерхаз, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Производством проекта займутся Скотт Стубер и Ник Несбитт от United Artists, а также Крейг Баумгартен от Vault Entertainment. Исполнительным продюсером станет Адам Гриффин.

Оригинальная картина, снятая режиссером Полом Верховеном, стала сенсацией в начале 1990-х и собрала более $350 миллионов по всему миру. В центре сюжета — детектив Ник Карран (Майкл Дуглас), расследующий жестокое убийство, которое приводит его к Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун), загадочной писательнице с опасным шармом. Фильм прославился смелыми сценами, провокационным сюжетом и одной из самых знаковых сцен допроса в истории кино.

Джо Эстерхаз — венгерско-американский сценарист, начавший карьеру как журналист. Он известен своими резкими и откровенными сценариями, исследующими темы власти, морали и сексуальности. Среди его работ — «Танец-вспышка» (1983), «Острый край» (1985) и мемуары «Голливудское животное» (2004).

Скотт Стубер также продюсирует «Франкенштейна» Гильермо дель Торо для Netflix.

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