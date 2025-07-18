«Вместе с США мы заставим Путина прекратить огонь»1
- 18.07.2025, 12:05
Франция приветствует принятие 18-го пакета санкций против РФ.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро приветствовал принятие 18-го пакета санкций ЕС против России и отметил решающую роль Франции в этом процессе.
Об этом он написал в соцсети X.
Барро назвал новый санкционный пакет «беспрецедентным», поскольку он направлен как против России, так и против третьих стран, поддерживающих агрессора.
«Франция сыграла решающую роль. Вместе с США мы принудим Владимира Путина к прекращению огня», - отметил он.
Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.
В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов «теневого флота», снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.