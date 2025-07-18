закрыть
18 июля 2025, пятница, 12:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вместе с США мы заставим Путина прекратить огонь»

1
  • 18.07.2025, 12:05
«Вместе с США мы заставим Путина прекратить огонь»

Франция приветствует принятие 18-го пакета санкций против РФ.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро приветствовал принятие 18-го пакета санкций ЕС против России и отметил решающую роль Франции в этом процессе.

Об этом он написал в соцсети X.

Барро назвал новый санкционный пакет «беспрецедентным», поскольку он направлен как против России, так и против третьих стран, поддерживающих агрессора.

«Франция сыграла решающую роль. Вместе с США мы принудим Владимира Путина к прекращению огня», - отметил он.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов «теневого флота», снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль