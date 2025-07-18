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Белоруска отработала 32 года, но перед пенсией один год «потерялся»

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  • 18.07.2025, 12:07
  • 1,256
Белоруска отработала 32 года, но перед пенсией один год «потерялся»

Как это вышло?

Жительница Браслава устроилась в 1993 году фельдшером скорой в больницу, а в 2025 году пришло время выйти на пенсию. Правда, при расчете не учли ее зарплату за целый год.

Выяснилось, что в архиве больницы не было сведений о ее зарплате с 1 января по 31 декабря 1997 года, их местонахождение неизвестно. Из-за этого индивидуальный коэффициент за указанный период засчитывается нулевым значением. Это влияет на размер пенсии в сторону уменьшения.

Женщина решила подтвердить факт получения зарплаты в 1997 году через суд — исходя из размера средней зарплаты фельдшеров, работавших вместе с ней в это время, сведения в отношении которых сохранились.

С учетом того, что факт работы женщины с 1 января по 31 декабря 1997 года документально подтвержден и браславская больница в это время ежемесячно уплачивала обязательные страховые взносы в ФСЗН, суд пришел к выводу, что заявленные требования обоснованы. Суд установил факт получения зарплаты заявительницей в определенном размере.

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