Белоруска отработала 32 года, но перед пенсией один год «потерялся»3
- 18.07.2025, 12:07
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Как это вышло?
Жительница Браслава устроилась в 1993 году фельдшером скорой в больницу, а в 2025 году пришло время выйти на пенсию. Правда, при расчете не учли ее зарплату за целый год.
Выяснилось, что в архиве больницы не было сведений о ее зарплате с 1 января по 31 декабря 1997 года, их местонахождение неизвестно. Из-за этого индивидуальный коэффициент за указанный период засчитывается нулевым значением. Это влияет на размер пенсии в сторону уменьшения.
Женщина решила подтвердить факт получения зарплаты в 1997 году через суд — исходя из размера средней зарплаты фельдшеров, работавших вместе с ней в это время, сведения в отношении которых сохранились.
С учетом того, что факт работы женщины с 1 января по 31 декабря 1997 года документально подтвержден и браславская больница в это время ежемесячно уплачивала обязательные страховые взносы в ФСЗН, суд пришел к выводу, что заявленные требования обоснованы. Суд установил факт получения зарплаты заявительницей в определенном размере.