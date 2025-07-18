17 «Пэтриотов» Трампа Виталий Кононученко, «Зеркало недели»

18.07.2025, 12:19

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Где союзники могут взять системы ПВО для Украины?

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о поставке Украине 17 систем MIM-104 Patriot за счет стран НАТО всколыхнуло не только украинское информационное поле, но и американское. Однако объяснить такое количество обещанных комплексов до сих пор не смог никто. На сегодняшний день известно одно: столько батарей Patriot есть только у США — это почти половина всех активных систем этого типа.

ZN.UA решило подробно разобраться, кто может быстро поставить Украине столько комплексов Patriot и сколько таких систем есть на вооружении разных стран.

Конечно, главным владельцем и распорядителем являются сами Штаты, на территории которых производят все системы Patriot и львиную долю ракет к ним. Компания Raytheon Technologies выпускает MIM-104 с далекого 1981 года, когда на конвейер встала первая версия Patriot. С тех пор прошла не одна модернизация как самой системы, так и ракет к ней. Начальную версию PAC-2 значительно доработали в течение 1980-х годов, а потом заменили на совершенно новую ракету PAC-3, предназначенную непосредственно сбивать баллистические и аэробаллистические цели.

Впрочем, несмотря на полный цикл производства и ремонта комплексов, сами Соединенные Штаты до сих пор имеют всего 45–50 активных батарей Patriot по всему миру, поделенных на 15 батальонов. На первый взгляд это много, но с учетом всех точек, где нужна эшелонированная противовоздушная оборона, это количество уже не так впечатляет.

Дело в том, что каждая военная база США в Тихом океане или на Ближнем Востоке защищена как минимум одной батареей Patriot. Что касается баз в Ираке, Катаре или ОАЭ, то количество может кратно увеличиваться в случае угроз или же уменьшаться, когда обстановка в регионе спокойная. Хороший пример и ситуация с Южной Кореей: только в этой стране США размещают восемь батарей Patriot, или 64 пусковые установки (по 8 на каждую батарею).

Еще одним красноречивым фактом является то, что Соединенные Штаты на сегодняшний день не заказали ни одной системы Patriot у компании Raytheon Technologies — фокус смещен на заказ ракет PAC-3, которые способны сбивать баллистические ракеты. Именно их дефицит мешает поставлять Украине обещанную военную помощь.

Основные же заказчики новых комплексов Patriot — большей частью европейские страны, которые поняли, что альтернативы созданию эшелонированной противовоздушной обороны нет. И именно среди них нужно искать те, которые могут передать Украине обещанные 17 систем Patriot.

Сразу после заявления Трампа об этих системах для Украины все мировые СМИ начали думать, какая же страна может предоставить сразу столько. Но главным в этих словах Трампа было несколько иное. Да и речь шла совсем не о полных системах, а о пусковых установках.

Полная цитата выглядит так: «Есть одна страна, у которой есть 17 Patriots, уже готовых к отправке. Они им не понадобятся, так что мы собираемся заключить соглашение, по которому 17 систем или же значительную их часть отправят в Украину». Спрашивается: как эти системы могут «быть ненужными» стране, которая является членом НАТО, с учетом постоянных тезисов Трампа о том, что европейские страны недостаточно вкладываются в свою оборону? И почему цифра такая странная — 17 штук?

Вывод вполне логичный: эта страна может не входить в НАТО. А передача «Пэтриотов» Украине может оказаться возможной только из-за небольшого пробела в законе, который до сих пор не могут однозначно истолковать даже сами законодатели.

В октябре 2020 года стало известно, что Швейцария заказывает у Соединенных Штатов пять батарей Patriot, чтобы создать свою систему воздушной безопасности под названием BODLUV. Тогда же были обнародованы и подробности заказа, который содержал весьма специфическое количество компонентов:

пять радиолокационных станций AN/MPQ-65;

пять станций боевого управления AN/MSQ-132;

17 пусковых установок M903.

Нужно учесть, что количество пусковых уникально: например, Испания, которая позже заказывала четыре батареи Patriot, купила и 24 пусковые установки М903. И только Швейцария заказала 17, к тому же в составе пяти батарей.

Также на нужные нам детали проливает свет новая публикация WSJ. Издание пишет, что Германия запрашивала у США две системы Пэтриот. Однако в телефонном разговоре с Мерцем Трамп предложил поставить пять систем вместо двух. Собственно, именно такое количество и было заказано Швейцарией в 2020 году: 5 батарей с 17 пусковыми установками.

Сразу хочется возразить: как Швейцария может передать Украине свои Patriots, если раньше ветировала предоставление даже списанных танков и старых БТРов? Ответ можно найти, если подробно изучить законодательство Швейцарии о передаче военных материалов странам в состоянии войны. И мы это сделали.

Согласно статье 22 «Закона о военных материалах», запрещены иностранные транзакции со странами, которые пребывают в состоянии внутреннего или международного конфликта. Однако речь здесь идет о военных товарах, произведенных в Швейцарии или находящихся на балансе Вооруженных сил страны. Однако никаких положений о военной технике, заказанной за рубежом и еще не поставленной в Швейцарию, нет.

По данным из открытых источников, Швейцария должна была получить заказанные комплексы в 2026 году, следовательно, они еще не прибыли на ее территорию и не считаются ее военным имуществом. Именно в этом и заключается ответ на вопрос, откуда могут взяться 17 «Пэтриотов» для Украины и почему их именно 17. К сожалению, пусковых установок, а не полных систем.

Также возникает вопрос, почему Швейцария может сделать возможной такую отправку, если сама ожидает новые системы ПВО в течение пяти лет? Здесь стоит процитировать слова посла США при НАТО Мэтью Уитакера, заявившего: «Наше оружие — лучшее в мире, и мы будем отдавать приоритет поставкам для Украины».

То есть замены этих систем ПВО, которые оплатит Германия и другие европейские страны, Швейцарии не придется ждать долго, и тем более не нужно будет становиться в конец длинной очереди на заказ новых Patriots.

Впрочем, отставив излишний оптимизм, мы должны понимать, что поставка этого вооружения в Украину и ввод его в эксплуатацию займет много времени. Другой вопрос — интеграция этих систем ПВО в общую систему противовоздушной обороны Украины: подключение так называемого натовского Wi-Fi Link-16 и обретение полной боеготовности. Речь может идти не о месяцах, но даже о годах.

Однако главным в этой ситуации является решение — его уже приняли. И мы не должны забывать, что произошло это не благодаря администрации Трампа, а вследствие решительности европейских партнеров, которые согласились профинансировать оборону украинского неба миллиардами евро из своих бюджетов.

Виталий Кононученко, «Зеркало недели»

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