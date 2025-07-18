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Житель Сморгони «заминировал» квартиру знакомой

  • 18.07.2025, 12:34
Житель Сморгони «заминировал» квартиру знакомой
иллюстративное фото

Из-за того, что у нее надолго засиделась его сожительница.

Необычный инцидент произошел в Сморгони вечером 5 июня. Поздно вечером в РОВД поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в одной из квартир райцентра на столе лежат гранаты. После этого звонивший сразу же положил трубку.

На место вызова оперативно прибыли сотрудники милиции, однако никакие взрывные устройства обнаружены не были.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность пранкера была установлена. Им оказался 45-летний житель Сморгони. Как выяснилось, мужчина в тот вечер в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомой, у которой в гостях была его сожительница. Женщина отказывалась возвращаться домой, и тогда мужчина решил вынудить ее уйти, инсценировав угрозу взрыва.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об опасности. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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