ЕС начал работать над 19-м пакетом санкций против России 18.07.2025, 12:35

Глава МИД Эстонии раскрыл подробности.

Европейский союз (ЕС) не планирует довольствоваться «половинчатыми мерами» против России. Работа над 19-м пакетом санкций уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргуса Тсахкну, которого цитирует ведомство.

По словам Тсахкны, 18-й пакет ограничений демонстрирует, что Европа остается неутомимой и решительной.

«Европейский союз сознательно и последовательно повышает стоимость агрессии для России. Каждый евро, который Россия зарабатывает от продажи нефти, помогает финансировать ее кровопролитие в Украине. Наша цель - перекрыть эти финансовые источники», - добавил он.

Как отметил министр, РФ должна осознать, что на международной арене нет места стране, которая нарушает международное право и нападает на суверенные государства, в связи с чем ЕС не остановится, пока страну-террориста не привлекут к ответственности за развязанную войну.

Он добавил, что работа над новым пакетом санкций уже началась.

«Мы не будем довольствоваться половинчатыми мерами. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной», - заявил министр.

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