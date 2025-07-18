ЕС начал работать над 19-м пакетом санкций против России
- 18.07.2025, 12:35
Глава МИД Эстонии раскрыл подробности.
Европейский союз (ЕС) не планирует довольствоваться «половинчатыми мерами» против России. Работа над 19-м пакетом санкций уже началась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргуса Тсахкну, которого цитирует ведомство.
По словам Тсахкны, 18-й пакет ограничений демонстрирует, что Европа остается неутомимой и решительной.
«Европейский союз сознательно и последовательно повышает стоимость агрессии для России. Каждый евро, который Россия зарабатывает от продажи нефти, помогает финансировать ее кровопролитие в Украине. Наша цель - перекрыть эти финансовые источники», - добавил он.
Как отметил министр, РФ должна осознать, что на международной арене нет места стране, которая нарушает международное право и нападает на суверенные государства, в связи с чем ЕС не остановится, пока страну-террориста не привлекут к ответственности за развязанную войну.
Он добавил, что работа над новым пакетом санкций уже началась.
«Мы не будем довольствоваться половинчатыми мерами. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной», - заявил министр.