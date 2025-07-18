СМИ: «Томагавки» могут изменить ход войны с Россией 18.07.2025, 12:47

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Что в них уникального и есть ли у Украины шанс их получить?

На днях в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы предлагал передать Украине крылатые ракеты Tomahawk для усиления давления на Москву. Некоторое время спустя сам же Трамп опроверг это. Но все мы хорошо знаем 47-го президента США: сегодня опроверг, а завтра – психанул. Потому давайте рассмотрим, насколько реально использование Украиной этих ракет и чем они были бы полезны.

Подробнее об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

Что из себя представляют Tomahawk

Tomahawk является основной американской дозвуковой крылатой ракетой большого радиуса действия. Она разрабатывалась с 1971-го по 1980 год, а принята на вооружение была в 1983-м. При этом ракета регулярно подвергается модернизации согласно духу времени и новым вызовам.

На сегодняшний день существует не менее восьми известных модификаций ракет Tomahawk, отличающихся как боевой частью (осколочно-фугасная, кассетная, ядерная), типом пуска, функционалом (оперативно-тактическая, противокорабельная), так и характеристиками.

Но, говоря о ракете Tomahawk, мы в основном подразумеваем схожие базовые ТТХ практически для всех модификаций:

дальность полета – 1250-2500 км;

скорость полета – 880 км/ч;

околочно-фугасная боевая часть – если WDU-25/B, то 450 кг, если WDU-36/B, то 340 кг;

кассетная боевая часть – BLU-97/B CEB (166 суббоеприпасов по 1,5 кг).

Польза Украине от Tomahawk

На сегодняшний день у Украины нет на вооружении ракет, которые могли бы доставать до глубоко тыловых районов России и наносить удары по военным объектам и объектам ВПК за 1500, 2000 километров и более. На такие расстояния у нас летают сейчас в основном дальнобойные ударные дроны, но многие из них имеют маломощные боевые части в пределах 50 кг взрывчатого вещества.

Эту проблему пыталось решить Главное управление разведки МО Украины установкой на самолетного типа дрон дополнительной нагрузки в виде авиационной бомбы ОФАБ-250. Но это около 100 кг дополнительного ВВ, что также недостаточно для масштабных единовременных разрушений больших производств. А вот если прилетает нечто, несущее ОФБЧ на 450 кг, и не одно, а в количестве одновременно 3-4, а то и больше, то тут для предприятия шансов попросту не остается.

Кроме того, скорость полета большинства дронов – их уязвимое место.

Ракеты Tomahawk позволили бы Украине решить проблемы российских предприятий, которые находятся в глубоком тылу. Например, одновременно серьезно повредить либо полностью уничтожить предприятие по производству Shahed-136 в Алабуге (1300 км от границы с Украиной) и «Купол» в Ижевске.

Более чем уверен, что ракеты Tomahawk с кассетной боевой частью могли бы регулярно наведываться на российские военные аэродромы – например, Саваслейку, где базируются МиГ-31К (носители Х-47М2 «Кинжал»).

Кроме того, ракеты Tomahawk будут демонстрировать крайне высокую эффективность прорыва вражеской ПВО – особенно такой поизносившейся и истощенной, как у России, с трудом выдерживающей налеты украинских ударных дронов. Полет на сверхнизких высотах с функцией огибания рельефа позволяет этим ракетам проходить эшелоны ПВО прошлого и позапрошлого поколения как нож сквозь масло.

Из всего вышеизложенного приходим к выводу, что ракеты Tomahawk нам не просто нужны – они жизненно важны для противостояния с Россией! Но мы их как не получали от Джозефа Байдена, так вряд ли получим и от Дональда Трампа. Но обо всем по порядку.

Шансы Украины получить Tomahawk

Итак, напомню: Tomahawk – это основная на вооружении Армии США дозвуковая крылатая ракета большого радиуса действия как тактического, так и стратегического назначения, с дальностью поражения целей до 2500 км. И как бы красиво ни выглядели эти тактико-технические характеристики, нам их не видать хотя бы потому, что в мире существуют экспортные требования к ракетному вооружению, ограничивающиеся 300 км.

Даже все те ракеты, что мы получали ранее от наших партнеров, Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, имея реальную дальность поражения целей до 500 км и более, поставлялись нам именно в экспортных модификациях либо в базовой версии – до 300 км. Поэтому будут ли Украине делать исключение в случае поставок Tomahawk – на 99% скорее нет, чем да, ведь почему тогда эти исключения не были сделаны намного раньше?

Второй момент – удары по территории России. При всех тех пафосных и высокопарных разговорах 2024 года о том, что нам снимают ограничения на удары по России, эти ограничения как были, так и остались. Мы много увидели за прошедший год ударов Storm Shadow/SCALP-EG или ATACMS по Воронежу? Ну или по Тульской области? Вот то-то и оно.

А теперь самое неприятное. Tomahawk – это ракета в первую очередь морского базирования. Практически все ее пусковые – это подводные и надводные носители. То есть если мы получаем ракеты Tomahawk, то неким образом мы должны получить... подводную лодку, например, класса «Огайо», или ракетный эсминец типа Arleigh Burke. Хотя есть нюанс.

США уже давно пытаются довести до ума сухопутные пусковые установки для Tomahawk – Typhon.

На сегодняшний день Typhon существует в виде всего двух батарей по 4 пусковые установки. И это даже не серийный продукт, а скорее опытные образцы, которые до сих пор проходят испытания и выявляются их недостатки и уязвимые места. Из чего и возникает вопрос: а насколько можно быть уверенным в том, что Украине будет передана хотя бы одна батарея Typhon, пускай даже сокращенная до 1-2 пусковых, по сути, экспериментального, опытного комплекса?

Да, если Typhon разместить в наиболее безопасном районе Украины, например где-нибудь на Закарпатье, он все равно будет добивать до Татарстана и даже Архангельска, но пойдут ли на такой риск наши заокеанские партнеры? Ответ на этот вопрос очень простой – только если Дональд Трамп очень сильно психанет.

С другой стороны, буквально на днях появилась информация о том, что Бундесвер обратился к США с запросом о закупке комплексов Typhon. Странным образом это произошло одновременно с заявлениями Белого дома, что именно страны НАТО будут отныне закупать у США оружие для Украины, а также с появлением в СМИ сообщений о возможном получении украинской стороной ракет Tomahawk.

А потому надежда на 1% из 100 все же продолжает жить?

Выводы

Ракеты Tomahawk были бы крайне полезны Украине и смогли бы как серьезно изменить баланс на поле боя, так и в целом глобально повлиять на противостояние с Россией, имеющей в возможностях нанесения ударов вглубь украинской территории безоговорочное преимущество.

Но, несмотря на важность такой поставки, она вряд ли осуществится, и в основном мы можем лицезреть всплывающие на поверхность подводные камни, мешающие этой передаче, а не волевые и своевременные решения.

Тем не менее это не означает, что дипломатическая работа в направлении снятия ограничений с применения Украиной дальнобойного вооружения по территории России, а также перспективы получения Tomahawk должна прекращаться. Вода камень точит, и у нас есть возможность «сточить» Дональда Трампа куда быстрее, чем это происходило с Джозефом Байденом. Главное – выбрать правильный угол напора.

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