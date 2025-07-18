Отпуск без бюджета: 7 историй, как белорусы отдыхали бесплатно или почти бесплатно 18.07.2025, 12:45

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Отпуск не обязательно должен стоить дорого.

Об этом ex-press.by рассказала медсестра из Борисова и бездомная белоруска, которая живет в эмиграции.

Журналисты получили и другие истории из Польши, Литвы, Франции, Германии и самой Беларуси: кто-то ездил автостопом и ночевал у незнакомцев, кто-то помогал в саду за жилье, а кто-то устроил себе ретрит, не выходя из дома. Эти семь историй — о креативности, взаимопомощи и умении отдыхать даже без отпуска как такового.

Ольга:

— В Лионе я жила у пожилой пары, помогала им с огородом и немного с английским. Нашла их через Workaway — проживание и еда были бесплатными. Этот сервис — средство, которое помогает сэкономить, глубже погрузиться в местную культуру и быть полезным сообществу. Хозяева даже возили меня в горы на выходных. Это был лучший «отпуск», хоть и с работой по пару часов в день.

Максим:

— Мне 34 года, я айтишник на удаленке. Нас, беглых, много в эмиграции. Летом и даже зимой мы ездим друг к другу — экономим на жилье, получаем бесплатных гидов, а еще атмосфера всегда классная. Были и в Польше, и в Испании, и в Германии. Чудесно... Мечтаем, что когда будем старичками, каждое лето будем кочевать по Беларуси с друзьями по дачам. У кого-то — ближе к лесу, у кого-то — рядом речка, свой огород. Плюс бартер: я привез ведро вишни — мне дали картошки. Смеемся... но чем не ретрит?

Инна:

— Когда друзья уехали на месяц в Италию, они оставили мне свою квартиру и кота. Я жила в центре Берлина, гуляла, устраивала себе «отпуск дома». Все, что нужно — заботиться о котике. Такие варианты можно искать через сайты вроде TrustedHousesitters.

Андрей, 25 лет, студент:

— Люди ходят в пилигримки. Это слово обозначает паломничество, связанное с посещением святых мест. Мы прошли путь пять раз, пять лет подряд — от Витебска до Браслава пешком: 120 км за шесть дней. Красоты Беларуси, интересные рассказы, молитва, города, речки и озера, тишина — и очень весело. Никогда не думал, что так идеально отдохну и столько почувствую — и это почти бесплатно.

Таня:

— Моя подруга провела одно лето в путешествии: автостопом до Чехии, потом в Словакию. Ночевала у людей через Couchsurfing — столько историй услышала, столько друзей появилось. Говорит, потратила только на еду и сувениры. А я так боюсь.

Света:

— Взяла отпуск, но денег не было — никуда не поехала. Устроила себе «санаторий дома»: каждый день — йога, ванна с солью, кино, отключенный телефон. Даже бюджета на это не понадобилось.

Кирилл:

— Работаю онлайн, живу в Литве. Через Telegram-чат нашел гестхаус в Сванетии, где нужны были помощники: помогал с уборкой и с туристами. Взамен — комната и еда. После смены — горы, речки, трекинги. Никаких затрат — только рюкзак и желание.

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