«Там нет очереди вообще никогда» 4 18.07.2025, 12:57

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Белорус поделился способом, как быстро пройти границу с одной из стран ЕС.

В приграничном чате мужчина поделился лайфхаком, как быстро пройти границу Беларуси с Литвой на автобусе. Причем не через пункт пропуска «Каменный Лог», а через «Бенякони». По его словам, очередей там нет никогда. BGmedia рассказывает, что за лайфхак и как на него отреагировали пользователи чата.

Почти все рейсовые автобусы из Беларуси в Литву ездят через пункт пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны — «Мядининкай»). Особенно по направлению Минск — Вильнюс.

Мужчина рассказал, что у компании Ecolines есть рейс Минск — Рига. Этот автобус едет через Лиду, поэтому границу пересекает в пункте пропуска «Бенякони» (с литовской стороны — «Шальчининкай»). А загруженность там в последние недели ниже, чем в «Каменном Логе».

Вот так свой лайфхак описал мужчина:

«Есть маршрут у «Эколайнса» Минск — Рига. Из Минска в 23.15. Если введете на сайте Вильнюс, он не выдаст этот рейс, так как остановки в Вильнюсе нет, но он проезжает через город. Автобус идет через Лиду, Шальчининкай. Там нет очереди вообще никогда. Около 5 утра он уже выезжает с границы.

Так вот, покупаете билет до Риги, он не особо дороже Вильнюса, и просите выйти на любой остановке. Либо берете билет до Шальчининкая за 50 евро и на местной маршрутке до Вильнюса за 5 евро доезжаете. Их там много ходит. Рабочий способ 100%».

Некоторые пользователи чата усомнились в том, что лайфхак работает на 100%. По их словам, «Эколайнс» не остановится на любой остановке общественного транспорта в Вильнюсе, если попросить водителя. Поэтому надежнее выйти в Шальчининкае, а оттуда уже своим ходом добираться до Вильнюса. Но автор лайфхака утверждает, что автобус остановится в Вильнюсе, если попросить водителя.

Также пользователи чата отмечают, что задержки бывают и в литовском пункте пропуска «Шальчининкай», особенно когда у кого-то из пассажиров находят то, что везти нельзя:

«На неделе там 3,5 часа оформляли водку [имеется в виду, что у пассажира автобуса нашли водку, за это ему выписали штраф]. Запас [времени] и там нужен».

«Там обычно снимают с рейса косячных».

«Что значит косячных? Вообще, вариант выглядит привлекательно, изучаю».

«Косячных значит с сигаретами, алкоголем, продуктами, проблемными документами и т. д.».

«А, ну это в любом пункте [пропуска] может случиться. Cпасибо за наводку».

«Снимают, если можно развернуть, если попался гражданин ЕС, будут оформлять, а остальные ждать».

Как быстро пройти границу Беларуси с Евросоюзом? Беларус поделился лайфхаком — BGmedia

Почти все рейсовые автобусы из Беларуси в Литву ездят через пункт пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны — «Мядининкай»). Но есть и другой маршрут.

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