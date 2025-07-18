ВСУ освободили Ялту и Воскресенку 3 18.07.2025, 13:06

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Установлены два украинских флага.

В Донецкой области Силы обороны Украины имеют успехи. Они смогли вернуть под свой контроль два населенных пункта на южно-донецком направлении, пишет «Фокус».

Об этом также сообщил боец Сил обороны Украины «Мучной» в своем (телеграмм-канале https://t.me/muchnoyairborn/12245) 18 июля.

«Наши казаки благодаря слаженным действиям смогли вернуть под свой контроль населенные пункты Ялта и Воскресенка, установив 2 украинских флага. Когда сил уже нет и веры внутри никакой не остается, все равно есть тот самый просвет, который укажет достойный путь — и этот путь наши бойцы прошли», — написал он.

Он также проинформировал, что на Константиновском направлении ВС РФ смогли дожать Попов Яр, а украинские защитники вынуждены были откатиться. Также оккупанты начали готовиться к штурму Полтавки. В районе Предтечино противнику так и не удалось зайти в село, поэтому он решил с дрона сбросить свой флаг, чтобы показать хоть какие-то успехи.

На Северском направлении ВСУ разнесли 4 позиции россиян. Боевая работа здесь продолжается и дальше.

На Лиманском направлении есть минимальные продвижения россиян восточнее Карповки в районе балки.

В сводке Генштаба ВСУ 18 июля сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирнограда, Владимировки и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

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