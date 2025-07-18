Готовится новая экранизация о Судье Дредде 4 18.07.2025, 13:09

1,016

Голливуд уже дважды обращался к культовому образу.

Режиссер Тайка Вайтити и сценарист Дрю Пирс объединяют усилия для создания новой экранизации культового персонажа — Судьи Дредда. По информации издания Deadline (перевод — сайт Charter97.org), Вайтити выступит режиссером проекта, основанного на сценарии Пирса. Пакет предложений с проектом уже отправлен на рынок, и, учитывая масштаб участников, ожидается серьезный интерес со стороны студий.

Производством картины займутся Крис и Джейсон Кингсли.

Судья Дредд был создан писателем Джоном Вагнером и художником Карлосом Эзкерра. Он — офицер правопорядка в мрачном мегаполисе Мега-Сити Один, где сотрудники правопорядка наделены полномочиями судьи, присяжного и палача одновременно.

Голливуд уже дважды обращался к образу Дредда: в 1995 году его сыграл Сильвестр Сталлоне, а в 2012 году — Карл Урбан. Однако новая версия, как сообщают инсайдеры, будет отличаться более легким и ироничным подходом, характерным для фильмов Вайтити, таких как «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо».

Подробности сюжета пока держатся в секрете, но интерес к проекту велик — и это может стать новой яркой страницей в истории знаменитого героя футуристического правосудия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com