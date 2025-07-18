Готовится новая экранизация о Судье Дредде

Готовится новая экранизация о Судье Дредде4
- 18.07.2025, 13:09
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Голливуд уже дважды обращался к культовому образу.
Режиссер Тайка Вайтити и сценарист Дрю Пирс объединяют усилия для создания новой экранизации культового персонажа — Судьи Дредда. По информации издания Deadline (перевод — сайт Charter97.org), Вайтити выступит режиссером проекта, основанного на сценарии Пирса. Пакет предложений с проектом уже отправлен на рынок, и, учитывая масштаб участников, ожидается серьезный интерес со стороны студий.
Производством картины займутся Крис и Джейсон Кингсли.
Судья Дредд был создан писателем Джоном Вагнером и художником Карлосом Эзкерра. Он — офицер правопорядка в мрачном мегаполисе Мега-Сити Один, где сотрудники правопорядка наделены полномочиями судьи, присяжного и палача одновременно.
Голливуд уже дважды обращался к образу Дредда: в 1995 году его сыграл Сильвестр Сталлоне, а в 2012 году — Карл Урбан. Однако новая версия, как сообщают инсайдеры, будет отличаться более легким и ироничным подходом, характерным для фильмов Вайтити, таких как «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо».
Подробности сюжета пока держатся в секрете, но интерес к проекту велик — и это может стать новой яркой страницей в истории знаменитого героя футуристического правосудия.