Зеленский назвал три главные задачи для Умерова на посту главы СНБО 1 18.07.2025, 13:14

Рустем Умеров

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил сегодня с новоназначенным секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также очертил персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.

Как сообщил глава Украины в Telegram, перед Умеровым стоят три первоочередные задачи, в частности, по поставкам оружия и активизации переговорного трека с Россией.

«Первое - продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию», - отметил Зеленский.

В частности, по словам президента Украины, надо полностью реализовать каждое соглашение с международными партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров.

«Второе - проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки», - сообщил Зеленский.

В связи с этим, нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины.

И третья задача - активизировать переговорный трек с Россией, подчеркнул президент Украины.

«Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», - добавил он.

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