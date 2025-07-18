На каких специальностях в вузах Беларуси самый большой конкурс? 18.07.2025, 13:46

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Рассказал министр образования.

Вузы Беларуси на 31,8 тыс. бюджетных мест приняли документы от 46,1 тыс. абитуриентов. Какие специальности оказались самыми популярными, рассказал министр образования Андрей Иванец.

Прием документов на бюджет завершился 17 июля. По словам министра, ранее в вузы зачислили 5,7 тыс. целевиков и 500 победителей университетских олимпиад. Кроме того, около 4,4 тыс. абитуриентов претендуют на поступление без экзаменов – это победители международных и республиканских олимпиад, обладатели золотых (серебряных) медалей школ, а также дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка, профильных классов и другие. Около 700 человек зачислят вне конкурса.

Самые высокие конкурсы (более 5 человек на место) отмечаются по специальностям:

- графический дизайн и мультимедиадизайн;

- информационные системы и технологии;

- правоведение;

- педиатрия и другие.

– По ряду специальностей абитуриенты подали документы с суммой баллов более 390. Среди таких специальностей «стоматология», «мировая экономика», «международная экономика и торговля», «прикладная информатика», «переводческое дело», «программная инженерия», – цитирует Андрея Иванца БелТА.

К слову, растет популярность и педагогических профилей. Например, в БГПУ им. М. Танка на 1040 бюджетных мест на дневном отделении претендуют около 1,6 тыс. абитуриентов, из которых 500 целевиков. Среди абитуриентов, которые поступают на общих основаниях, 250 – выпускники педагогических классов, 55 – медалисты, около 80 – обладатели дипломов колледжей с отличием. При этом более 300 человек набрали для поступления свыше 300 баллов.

Региональные вузы также пользуются спросом. В этом году на 14,7 тыс. бюджетных мест документы подали 20,1 тыс. абитуриентов. Самые большие конкурсы сложились в Гродненском государственном университете им. Я.Купалы, Витебском государственном университете имени П.М. Машерова, Белорусско-Российском университете, Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, Брестском государственном техническом университете.

На сельскохозяйственные специальности и в вузы силового профиля прием документов на бюджет завершится 19 июля.

А с 18 по 25 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания на ряд специальностей творческой и спортивной сфер.

Зачислять первокурсников на бюджет планируют по 27 июля.

Прием на платное обучение продлится по 1 августа, в сельскохозяйственных вузах – по 2 августа. В этом году для платников в университетах страны выделено 16,4 тыс. мест.

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