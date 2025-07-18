В Беларуси возникли проблемы с очередным товаром 18.07.2025, 14:05

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И с ценами, и с ассортиментом.

Белорус показал в TikTok цены на морковь нового урожая. Оказалось, что белорусская стоит столько же, сколько импортная и к тому же мытая. В другом ролике показали китайскую, а отечественной не было, пишет «Зеркало».

Автор одного из роликов показал цену на белорусскую морковь урожая 2025 года. Цена за килограмм 2,85 рубля. Следом он снял ценник того же продукта, но мытого и из Азербайджана. В этом случае стоимость была 2,86 рубля. Во втором случае видно, что это магазин «Вожык», в первом — непонятно.

Некоторые комментаторы покритиковали ролик. Другие согласились, что цена довольно высокая. Вот некоторые комментарии:

«Дешево купили, я вчера за 4,50 рубля отоварила, другой не было. В соседнем магазине вообще 5,98 рубля».

«Вы, наверное, не в курсе, но морковь у нас всегда дорогая была, а иногда пропадала и надолго. Вообще проблемная культура, а цены в этом году на овощи, фрукты очень заоблачные, но что поделаешь, все в цене растет».

«Да поколение 90-х вырастило поколение обиженок, все им не так: дорого, качество плохое и т.д. Потому что не приучили к работе, все им бесплатно и лучшее! А теперь они не имеют смекалки, как и что сделать, чтобы жизни радоваться».

«Каждый год по ТВ показывают, какой классный урожай разных овощей. Ну и где это все?»

«Наконец-то люди с колхоза начали ценить свой труд».

В другом видео покупатель показал этот же продукт в «Евроопте». Это тоже новый урожай, выращенный в Китае. Цена за килограмм — 4,99 рубля.

Какие цены на овощ

Журналисты посмотрели цены на этот продукт в службах доставки товаров. Так, в «Е-доставке» предлагают мытую морковь по 3,41 рубля. Это урожай 2025 года из Беларуси.

В доставке «Гиппо» она стоит 3,79 рубля со скидкой (без нее — 3,99 рубля). В этом случае продукт тоже отечественный, однако не указано, какого года.

Green продает ранний овощ по 4,59 рубля. Но его привезли из России.

Столько же стоит белорусская морковка в доставке «Соседей» — без указания года, когда ее вырастили.

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