Арестован один из ведущих IT-бизнесменов в России 18.07.2025, 14:08

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Басманный суд Москвы вынес решение заочно.

Сооснователя крупного IT-холдинга IBS Сергея Мацоцкого заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в даче взятки, рассказали в пресс-службе московских судов. Бизнесмен успел покинуть Россию. Мацоцкого обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), пишет The Moscow Times.

Бизнесмен входил в число самых влиятельных людей на российском IT-рынке. В августе 2022 года он был включен в перечень ведущих IT-предпринимателей России по версии отраслевого проекта TAdviser.

Весной 2020 года основатели IBS — Анатолий Карачинский и Мацоцкий — приняли решение разделить бизнес. Мацоцкий создал собственный холдинг «ГС-Инвест», объединивший ряд IT-компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией. Мацоцкий активно работал с государством и правительством Москвы. Например, он договорился с Газпромбанком о создании совместного предприятия в области IT и ПО.

В марте 2021 года CNews сообщал, что Мацоцкий запустил совместный проект с Андреем Чеглаковым — совладельцем «Новых облачных технологий» (разработчик пакета «Мой офис») и бывшим вице-президентом «Ростелекома». Их совместная компания получила название «Русим». В том же месяце Мацоцкий также стал основным владельцем российской компании L2U, специализирующейся на разработке IT-продуктов для автоматизации технической поддержки. Среди клиентов компании — как структуры, связанные с Мацоцким (например, «Бюджетные и финансовые технологии» и «Рубитех»), так и сторонние организации, включая Локобанк, Bank Soft Systems, Notamedia и Handysoft.

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