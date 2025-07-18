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В Минске абитуриенты выстроились в длинную очередь

  • 18.07.2025, 14:17
В Минске абитуриенты выстроились в длинную очередь

Чтобы подать документы в вуз, где нет отработки, даже если учишься на бюджете.

В Минске абитуриенты выстроились в длинную очередь, чтобы подать документы в Российский государственный социальный университет. Видео длинной очереди с ироничной подписью вуз опубликовал в TikTok, пишет «Зеркало».

«Когда студенты узнали, что у нас нет отработки, если учиться на бюджете. А также можно сдавать вступительные экзамены», — подписали видео в аккаунте университета.

В комментариях пользователи удивились такому количество абитуриентов:

«В прошлом году поступил на платное, через неделю ходить перестал, туда идти только чтобы от армии косить», — Ph1ft3.

«Ого, похлеще, чем в прошлом году», — Юлька.

«Какой абсурд происходит. Мне аж жаль детей и родителей», — user4479967405324.

«Вот где не будет недобора, неужели все дело в отработке?!», — Alla.

Филиал Российского государственного социального университета в Минске был открыт в 1998 году. Он финансируется за счет средств «союзного государства».

Образовательная деятельность осуществляется по двум ступеням высшего образования: бакалавриату и магистратуре. Как указано на сайте вуза, выпускники РГСУ «не подлежат обязательному распределению».

@rgsu_mf #экзамены #русскийязык #ргсу ♬ оригинальный звук - РГСУ МФ

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