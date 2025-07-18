«Застряла в кабине и опоздала на выпускной» 3 18.07.2025, 14:30

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Жители дома в «Минск-Мире» мучаются с лифтами.

Неработающие лифты — это типичная проблема во многих новостройках. Сценарий в таком случае предсказуемый: жильцы жалуются, а обслуживающая организация пеняет на неправильную эксплуатацию механизмов. По словам жильцов дома «Гавайи» на Братской, 17, один из лифтов стоит уже больше двух месяцев, а остальные работают нестабильно, что доставляет значительные неудобства новоселам.

— Хотелось бы поднять вопрос работы лифтов в одном из домов квартала «Минск-Мир», — рассказала Onlíner владелица квартиры в «Гавайях» Алеся. — Они постоянно ломаются. Один из трех лифтов уже более двух месяцев в остановке. Вчера грузовой лифт сломался. А в третьем, панорамном, застряла я (беременная) с маленьким ребенком и моя сестра, которая опаздывала на выпускной. Просидели мы там 40 минут. Сестре пришлось отменить такси, заплатить за это деньги. Она опоздала на свой выпускной в университете. Ответа от «Хэппи Планет» никакого, ничего сделать не могут.

Обслуживающая организация «Хэппи Планет», которая отвечает за все «минскмировские» дома, поделилась нерадостной новостью: для ремонта неработающей кабины нужны запчасти, которые приедут нескоро:

— С 1 июня в диспетчерскую службу «Хэппи Планет» поступило 23 заявки по вопросам работы лифтов по адресу Брасткая, 17. Из них семь заявок не подтвердились, десять заявок были связаны с регулировками и техническим обслуживанием, три — о застревании, три имели консультативный характер.

На текущий момент в работе находятся два лифта, третий остановлен для проведения ремонтных работ. Поставка запчастей ожидается в августе этого года.

Также, специалисты пояснили, что большинство остановок и сбоев лифтового оборудования вызвано неправильной эксплуатацией лифтов: погрузкой стройматериалов без упаковки, неправильным распределением веса грузов, попаданием мусора на механизмы и так далее. И только лишь незначительная часть поломок связана с вышедшим из строя оборудованием и сбоями электроники.

— Согласно правилам эксплуатации лифта, перевозка грузов разрешена в герметичных упаковках. К сожалению, соблюдение данных правил в большинстве случаев игнорируется строителями и жильцами дома. Неравномерная загрузка лифтовой кабины, строительный мусор, небрежное отношение к оборудованию в совокупности увеличивают количество поломок, остановок, застреваний.

Для избежания вышеописанных проблем сотрудниками «Хэппи Планет» проводится разъяснительная работа среди населения. В лифтовых холлах и кабинах лифтов развешивается информация о заниженной грузоподъемности, о правилах погрузки и перевозки, правилах пользования лифтом.

Помимо регламентных работ по техническому обслуживанию, установленных заводом-изготовителем, проводятся внеплановые работы по регулировкам и настройкам лифтового оборудования.

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