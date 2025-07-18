Можно ли есть пророщенный картофель? 3 18.07.2025, 14:59

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Ученые дали окончательный ответ.

Многие из нас хранят картошку дома в погребе или подвале, а со временем на клубнях появляются ростки. Но можно ли есть пророщенный картофель, если он не испорчен? На этот вопрос окончательный ответ дают специалисты по медицине и пищевой безопасности, пишет ТСН.

В чем опасность пророщенного картофеля

Когда картофель прорастает, в его кожуре и мякоти начинает накапливаться токсическое вещество — соланин. Это естественный яд, который защищает растение от вредителей, но может быть опасным для человека. Соланин содержится не только в ростках, но и в кожуре картофеля, который начал зеленеть.

Какие могут быть симптомы отравления соланином:

тошнота, рвота;

диарея;

головокружение;

слабость;

в тяжелых случаях — нарушение дыхания и судороги.

Что говорят ученые

Согласно исследованиям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), потребление даже небольшого количества соланина может быть опасным, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Если на картофеле есть проростки длиннее 1-2 см или зеленая кожура, ее лучше не употреблять. Даже когда вы срезаете побеги, это не гарантирует полное устранение токсинов, ведь соланин уже мог распространиться в мякоть клубня.

Когда картошку еще можно спасти

Если ростки появились недавно, они короткие и слабые, а сам картофель выглядит здоровым, можно срезать более толстый слой кожицы и сварить клубни в большом количестве воды. Однако даже в этом случае риск остается, поэтому лучше воздержаться от употребления такого картофеля.

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