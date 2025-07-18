ЕС запретил Индии и Турции наживаться на поставках нефтепродуктов из российской нефти 18.07.2025, 14:56

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«Черный ход» закрыт.

Одобренный странами ЕС 18-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт из третьих стран продуктов переработки, получаемых из российской нефти. Главными их поставщиками являются Индия, где действует наполовину принадлежащий «Роснефти» НПЗ, и Турция, которая заработала миллиарды на продаже в Европу якобы переработанного российского топлива.

ЕС хочет закрыть дорогу для российской нефти, которая попадает к нему «через черный ход», заявила более месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Мы вводим запрет на импорт продуктов нефтепереработки на основе российской нефти». В I квартале 2025 года Индия и Турция в общей сложности приобретали у России 1,8 млн баррелей сырой нефти в сутки, а ЕС импортировал из них около 450 000 баррелей дизеля и других нефтепродуктов. Не все попадающие в ЕС объемы основаны на сырье из России, но такие операции выгодны переработчикам, поскольку они покупают нефть со скидкой, а топливо продают по рыночным ценам.

ЕС указал, в частности, что вводит запрет на импорт нефтепродуктов с «крупнейшего НПЗ «Роснефти» в Индии». Хотя само предприятие не названо, ограничительные меры введены в отношении НПЗ Vadinar, указывает издание OpIndia. Он был построен индийской компанией Essar Oil, а сейчас принадлежит и управляется Nayara Energy, в которой «Роснефть» владеет 49,13% акций.

За последние три года Индия, второй по величине покупатель российской нефти, практически удвоила экспорт нефтепродуктов в Европу, говорил в июне главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском экономическом форуме.

До сих пор санкционные нормы ЕС позволяли покупать продукты из российской нефти, если они были существенно переработаны. Но в Турции некоторые предприятия только делали вид, что поставляют в Европу такой товар. Некоторые терминалы, даже не имея перерабатывающих мощностей, значительно увеличили закупки как сырой нефти, так и топлива из России и одновременно сильно нарастили экспорт в ЕС.

С введения эмбарго в начале февраля 2023 г. до конца февраля 2024 г. Турция в целом импортировала российских нефтепродуктов на 17,6 млрд евро — на 105% больше, чем за предыдущий аналогичный период. А экспорт топлива в ЕС она увеличила за то же время на 107%, подсчитали в 2024 году Центр исследования демократии и Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

По подсчетам CREA, с момента введения в ЕС эмбарго на российскую нефть по июнь 2025 года Турция стала крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов – 26% совокупного российского экспорта почти на 40 млрд евро. Индия занимает 4-е место. Что касается сырой нефти, то Индия купила ее за этот период почти на 100 млрд евро (38% совокупного экспорта), тогда как Турция расположилась на 4-м месте с 6%.

Лидер европейской дипломатии Кая Каллас также заявила, что санкции впервые вводятся против реестра судов, ходящих под индийским флагом. Это позволит ЕС принимать меры против танкеров под индийским флагом за поддержку ими торговли российской нефтью, отмечает OpIndia.

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