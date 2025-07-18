Белорусский терапевт: Понятие «рабочее давление» не существует 3 18.07.2025, 15:23

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Многие белорусы игнорируют высокое давление.

Многие белорусы игнорируют высокое давление, считая такие показатели «рабочими» для себя. Медики предупреждают, что это ложное утверждение, которое в итоге приведет к большим проблемам со здоровьем.

Понятие «рабочее давление» не существует. Об этом напомнила врач терапевт высшей категории, заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы №4 города Гродно Елена Жмакина.

По ее словам, существует диапазон артериального давления, который ассоциируется у пациента с нормальным или хорошим самочувствием. Но, очень часто артериальная гипертензия не имеет симптомов и может никак не проявляться.

«Ваше хорошее самочувствие - не повод игнорировать повышенное артериальное давление», - отметила медик и подчеркнула, что артериальная гипертензия - это огромный фактор риска инфаркта миокарда, инсульта, фибрилляции предсердий и иных сердечно-сосудистых неприятностей и катастроф, включая сердечно-сосудистую смерть.

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