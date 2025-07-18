Почему американский B-2 Spirit считается лучшим бомбардировщиком в мире?3
- 18.07.2025, 15:29
Ключ к успеху в его малозаметности.
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit вновь подтвердил свою уникальность во время недавней операции «Полуночный Молот», направленной на удар по ядерным объектам Ирана, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Семь самолетов B-2, вылетевших с базы Уайтмен в Миссури, нанесли точечные удары по подземным комплексам Фордо и Натанз, сбросив 30-тонные бомбы GBU-57.
B-2 остается единственным самолетом в мире, способным нести эти массивные боеприпасы. При дальности полета около 11 000 км и возможностях дозаправки в воздухе, он может проводить операции на огромных расстояниях без промежуточных посадок. Во время 36-часовой миссии самолеты преодолели более 22 000 км туда и обратно, не раскрыв себя ПВО противника.
Ключ к успеху B-2 — в его малозаметности. Особая конструкция, стелс-обшивка и интегрированные системы радиоэлектронной борьбы делают его практически невидимым для радаров. Он может нести до 18 тонн вооружения — как обычного, так и ядерного.
Однако B-2 стареет: первый полет состоялся в 1989 году, в строю осталось лишь 19 машин из 21 построенной. Тем не менее пока не поступит его преемник — перспективный бомбардировщик B-21 Raider, B-2 остается основой глобальной ударной мощи США.
Американские ВВС продолжают модернизацию B-2, чтобы обеспечить его актуальность до полного ввода B-21 в эксплуатацию.