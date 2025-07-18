Главное потом — найти «долгоносика» 1 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

18.07.2025, 15:30

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Планы Лукашенко вызывают большие сомнения.

Александр Лукашенко провел 18 июля большое селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Все, как любит правитель: топ-чиновники с ежедневниками, главы областей, рапортующие по телесвязи о ходе битвы за урожай, требования скорости, максимальной отдачи и жесточайшей дисциплины. И вишенка на торте — грандиозные планы.

— По заверению правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 миллионов тонн — то, что нам нужно. Это то, что сейчас на корню, — заявил Лукашенко.

Звучит внушительно, но есть нюансы. Сакральная цифра, которую часто любит повторять Лукашенко — «10 миллионов тонн зерна». Столько не удавалось собрать ни в прошлом году (по данным Белстата, урожай 2024 года составил свыше 7,66 млн тонн зерна и зернобобовых и почти 900 тысяч тонн рапса), ни в 2023-м (валовой сбор зерна и зернобобовых — 7,7 млн тонн, рапса — 0,9 млн тонн), ни в 2022-м, когда снова широко размахивались, а в итоге для достижения заявленных планов сложили в кучу зерновые и рапс.

С учетом погодных условий, сомнительно, что в этом году «каравай» превысит прежние показатели и цифры урожая окажутся рекордными.

Вероятно, поэтому Лукашенко уже в самой формулировке решил подстраховался. Правитель дал понять, что это не он лично требует кровь из носу вынуть и положить 11 миллионов тонн зерна и зернобобовых, а правительство, дескать, провело такие расчеты. В случае неудачи — с кого спрос?

А если циферки сойдутся — тут уж Лукашенко явно не преминет вспомнить свой опыт работы в совхозе «Городец» и подчеркнуть, чье мудрое руководство обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси. Собственно, он уже заявил, что «государство сделало для проведения успешной уборочной кампании все возможное», а дальше сами.

Почти наверняка нас ждет привычный сериал «Битва за урожай», с проверками от Комитета госконтроля и «внезапными инспекциями» правителя, особым вниманием милиции («Что только можно, то и воруют, пресечь надо железным образом»), угрозами «оторвать голову» нерадивым главам хозяйств, привлечением на поля военных и агитбригад, гонки областей, кто больше всех намолотит и первым рапортует об успешном окончании уборочной.

Но больше всего это напоминает старый анекдот советских времен, как в колхозе сажали все больше и больше зерновых, чтоб «проклятый долгоносик подавился».

Так и теперь никто не мешает чиновникам от сельского хозяйства каждый год озвучивать все более амбициозные планы: подумаешь, не собрали раньше 10 миллионов тонн — запланируем 11, а в следующем году — мы 12 (не) соберем.

Главное потом — найти «долгоносика», погодные условия или, как любят делать белорусские власти, ленивых работников, на которых можно списать недостигнутые показатели.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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