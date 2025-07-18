закрыть
18 июля 2025, пятница, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Washington Post: Трамп призвал Украину перейти в наступление

  • 18.07.2025, 15:38
  • 1,558
The Washington Post: Трамп призвал Украину перейти в наступление

Что на это сказал Зеленский?

Американский президент Дональд Трампа во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским посоветовал Украине перейти в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как оказалось, в своем телефонном звонке к Зеленскому 4 июля Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и должна перейти в наступление, сообщил украинский чиновник.

Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, чиновник сказал, что Зеленский ответил, что у Киева пока нет соответствующего оружия.

- Если у нас будет соответствующее оружие, мы сможем, - отметил глава Украины.

Заметим, что, по данным издания, что, когда президент Зеленский завершил телефонный разговор с Трампом, его главный помощник Андрей Ермак отметил, что «это был лучший разговор с ним, который мы когда-либо имели».

Заметим, что во время разговора Зеленский и президент США обсудили среди прочего поставки систем противовоздушной обороны и российские ночные атаки на Киев.

И действительно можно заметить, что после данного разговора Трамп в значительной степени изменил свою риторику относительно войны в Украине и особенно в отношении российского диктатора Путина.

В частности недавно Соединенные Штаты и НАТО договорились о новой инициативе. Согласно ей американское оружие будет поставляться Украине за счет европейских стран.

Также Трамп поставил ультиматум Путину. По его словам, если за 50 дней не будет сдвигов в переговорах между Россией и Украиной, США могут ввести новые вторичные пошлины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль