Впервые в истории Беларуси охотник законно застрелил медведя

Впервые в истории Беларуси охотник законно застрелил медведя2
- 18.07.2025, 15:46
Охотились в Витебской области.
В ночь на 16 июля в Витебской области состоялась успешная охота на бурого медведя — первая в истории независимой Беларуси.
Право на участие в охоте было разыграно 15 июля. Из 191 заявки выбрали семь человек — им в специально отведенные дни разрешили стрелять в медведей.
Охота проходила на территории Витебского охотничьего хозяйства. Один из победителей розыгрыша, Денис Климец из Брестской области, вернулся домой с уникальным трофеем.
Сколько медведей можно отстреливать и как отбирают охотников?
В 2025 году планируют отстрелять около 20 медведей. Желающих в разы больше. Чтобы справедливо распределить разрешения, в БООР используют рандомайзер — программу, которая случайным подбором цифр определяет ровно 7 человек.
Такие жеребьевки проводятся каждую неделю — по вторникам. Если охотник добывает медведя, то больше в охоте на косолапого в этом сезоне он участвовать не будет. Не получилось — можно попробовать снова.
Добывать медведя разрешено исключительно на территории двух областей: в Минской области (Борисовское лесное хозяйство) и Витебской (Витебский, Глубокский, Докшицкий, Лиозненский, Оршанский лесхозы). Стаж охотника должен быть не менее трех лет.