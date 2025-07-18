Впервые в истории Беларуси охотник законно застрелил медведя 2 18.07.2025, 15:46

Охотились в Витебской области.

В ночь на 16 июля в Витебской области состоялась успешная охота на бурого медведя — первая в истории независимой Беларуси.

Право на участие в охоте было разыграно 15 июля. Из 191 заявки выбрали семь человек — им в специально отведенные дни разрешили стрелять в медведей.

Охота проходила на территории Витебского охотничьего хозяйства. Один из победителей розыгрыша, Денис Климец из Брестской области, вернулся домой с уникальным трофеем.

Сколько медведей можно отстреливать и как отбирают охотников?

В 2025 году планируют отстрелять около 20 медведей. Желающих в разы больше. Чтобы справедливо распределить разрешения, в БООР используют рандомайзер — программу, которая случайным подбором цифр определяет ровно 7 человек.

Такие жеребьевки проводятся каждую неделю — по вторникам. Если охотник добывает медведя, то больше в охоте на косолапого в этом сезоне он участвовать не будет. Не получилось — можно попробовать снова.

Добывать медведя разрешено исключительно на территории двух областей: в Минской области (Борисовское лесное хозяйство) и Витебской (Витебский, Глубокский, Докшицкий, Лиозненский, Оршанский лесхозы). Стаж охотника должен быть не менее трех лет.

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