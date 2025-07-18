Новые санкции ЕС сорвали планы «Роснефти» 18.07.2025, 15:52

По продаже доли в индийском НПЗ.

Новые санкции Евросоюза, наложенные на перерабатывающий российскую нефть индийский завод, могут помешать «Роснефти» избавиться от пакета акций в нем. Крупнейшая российская нефтяная компаний хочет выйти из проекта в Индии, поскольку не может репатриировать оттуда получаемую прибыль, пишет The Moscow Times.

ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти, и, по словам лидера европейской дипломатии Каи Каллас, «впервые» применил санкционные меры к «крупнейшему НПЗ «Роснефти» в Индии». Это завод Vadinar, принадлежащий индийской Nayara Energy, в которой российской компании принадлежит 49,13% акций.

«Роснефть» вела переговоры о возможной продаже своей доли с Reliance Industries, принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани. Но санкции затруднят для Reliance участие в сделке, поскольку это может поставить под угрозу ее бизнес компании в Европе, куда из Индии регулярно импортирует топливо, включая дизельное, пишет Bloomberg.

Обсуждение велось с несколькими потенциальными покупателями, включая Saudi Aramco, сообщала индийская Economic Times. «Роснефть» вместе с партнерами купили Nayara у Essar Group в 2017 году за $12,9 млрд.

Мощность НПЗ составляет 400 000 баррелей в сутки, он также владеет сетью из почти 7000 точек продажи топлива по всей Индии. Рядом со своим НПЗ Nayara также строит нефтехимический комплекс. В нескольких километрах от них находится принадлежащий Reliance нефтеперерабатывающий комплекс Jamnagar, крупнейший в мире.

Согласно сообщениям местных СМИ, из-за санкций «Роснефть» не может вывести свою долю прибыли в Россию. Кроме того, рупия – неконвертируемая валюта, и Индия ограничивает вывод капитала. Из-за этого у российских поставщиков поначалу скапливались на индийских счетах миллиарды долларов, которые они не могли репатриировать, но затем этот фактор перестал играть заметную роль.

Частные индийские компании – одни из крупнейших покупателей российской нефти в мире. По данным Kpler, с начала этого года Reliance приобрела 78 млн баррелей сорта Urals, или 26,9% ее морского импорта, Nayara – 51 млн баррелей (17,6%). В сумме это больше, чем купили индийские госкомпании (102 млн, или 35,5%) и другие страны мира (58 млн, или почти 20%).

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