Белорус взял из сумки тестя доллары и отнес в банк
- 18.07.2025, 16:00
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Оказалось, что это фальшивка.
Помощь по хозяйству обернулась для 34-летнего мужчины валютной экспертизой и проверкой правоохранителей, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Так приехав в гости к родственникам жены в один из населенных пунктов Столинского района, мужчина нашел в гараже барсетку покойного тестя. Внутри — документы и три стодолларовые купюры. Решив проверить подлинность банкнот, он отнес их в банк, где одна из них вызвала подозрение.
Купюру направили на экспертизу, где специалист подтвердил: банкнота — подделка. Изготовлена она была не на официальном предприятии, а с применением плоской офсетной печати. Защитная нить и водяной знак были имитированы.
Как поддельные доллары оказались в барсетке умершего мужчины, никто из родственников пояснить не смог.