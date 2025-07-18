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Белорус взял из сумки тестя доллары и отнес в банк

  • 18.07.2025, 16:00
  • 2,234
Белорус взял из сумки тестя доллары и отнес в банк

Оказалось, что это фальшивка.

Помощь по хозяйству обернулась для 34-летнего мужчины валютной экспертизой и проверкой правоохранителей, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Так приехав в гости к родственникам жены в один из населенных пунктов Столинского района, мужчина нашел в гараже барсетку покойного тестя. Внутри — документы и три стодолларовые купюры. Решив проверить подлинность банкнот, он отнес их в банк, где одна из них вызвала подозрение.

Купюру направили на экспертизу, где специалист подтвердил: банкнота — подделка. Изготовлена она была не на официальном предприятии, а с применением плоской офсетной печати. Защитная нить и водяной знак были имитированы.

Как поддельные доллары оказались в барсетке умершего мужчины, никто из родственников пояснить не смог.

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