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Зеленский озвучил, чего ожидает от Шмыгаля и Минобороны Украины

  • 18.07.2025, 16:21
Зеленский озвучил, чего ожидает от Шмыгаля и Минобороны Украины
Денис Шмыгаль

Речь идет про дроны, удары и реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем и поставил ему задачи.

Как Зеленский написал в Telegram, сейчас идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков.

- Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины. Также обсудили обеспечение дипстрайков - частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость, - написал Зеленский.

Также на понедельник Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев.

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