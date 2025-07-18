Зеленский озвучил, чего ожидает от Шмыгаля и Минобороны Украины
- 18.07.2025, 16:21
Речь идет про дроны, удары и реформы.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем и поставил ему задачи.
Как Зеленский написал в Telegram, сейчас идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков.
- Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины. Также обсудили обеспечение дипстрайков - частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость, - написал Зеленский.
Также на понедельник Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев.