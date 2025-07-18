Кинжал в спину Путину 18.07.2025, 16:27

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Индия озвучила очень неприятную для Кремля информацию.

Министр нефти Индии Гардип Сингх Пури заявил, что его страна с легкостью может заменить российскую продукцию. Мол, индийцы диверсифицировать рынки импорта нефти с 27 до 40 стран. Это может очень не понравиться России и уменьшить ее доходы.

Об этом «24 Каналу» рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что это индийский кинжал в спину Путину. Такая ситуация на пользу Украине, ведь повышает шансы эффективного действия американских санкций.

Как Индия может повлиять на действие санкций против России?

Сергей Фурса отметил, что санкции Соединенных Штатов Америки против России и ее партнеров работают как предупреждение.

Индийская готовность реагировать на эти ограничения делает их суперэффективными. Как только американцы введут санкции, то Индия будет покупать больше нефти в Саудовской Аравии, а не в России,

– сказал он.

Заявление министра нефти Индии является очень неприятным для Москвы. Это пойдет на пользу Украине, ведь будет побуждать американские власти и дальше двигаться по пути вторичных санкций.

Инвестиционный банкир считает, если Индия отреагировала на это, то есть большая вероятность, что и другие страны, которые также сотрудничают с Россией, сделают так же. Однако, по его мнению, это не касается Китая, который и дальше будет покупать российскую нефть.

Отметим, в 2025 году доходы России от продажи нефти уменьшаются, хотя она до сих пор зарабатывает миллиарды. В апреле Кремль получил 13,2 миллиарда долларов, что на 1,1 миллиарда меньше, чем в марте, преимущественно из-за снижения цен на мировом рынке. По прогнозам, в 2025 году общий доход России от нефти может составить 151 миллиард долларов, однако в случае усиления санкций – не превысит 102 миллиардов. Основными покупателями остаются Индия, Китай и Турция.

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