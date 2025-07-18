В Беларуси банки вводят валютные изменения 18.07.2025, 16:36

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Кого они затрагивают?

У некоторых банков появились валютные изменения. Они касаются в том числе вкладов и переводов денег, отмечает «Зеркало».

«МТБанк» с 15 августа изменит размер комиссии за безналичное зачисление денег на счет в иностранной валюте, к которому привязана карточка. Сейчас сбор составляет 2% от суммы (но не меньше 5 рублей). В августе его повысят до 3%, а минимальная комиссия останется на прежнем уровне.

«Технобанк» с 16 июля ввел изменения по P2P-переводам (речь о пересылке денег между физлицами напрямую без посредников). Так, если отправить средства на карточку «Технобанка», то комиссию не взимают, а на «пластик» других беларусских финучреждений — 1,5% от суммы (минимум — 1,5 рубля).

«Белгазпромбанк» с 14 июля приостанавил прием срочных вкладов для физлиц в евро («На 7 месяцев безотзывный — лояльный», «На 13 месяцев безотзывный — лояльный», «На 25 месяцев безотзывный — лояльный» и «На 25 месяцев безотзывный — лояльный плюс»).

«Альфа-Банк» с 16 июля ввел новшества по пересчету процентов по безотзывным вкладам в иностранной валюте.

«Банк ВТБ» с 1 июля внес изменения по договорам расчетного счета в белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях и китайских юанях. «Теперь договор можно открывать не только с помощью интернет-банка, сервиса М-банкинг, но и веб-сервиса Веб-фрейм, который используется в сети партнеров банка», — уточняет финучреждение.

Напомним, «Белгазпромбанк» с 12 июля увеличил лимит по выдаче наличных в своих банкоматах с карточек, которые выпущены банками-нерезидентами. Новый потолок — 600 долларов либо эквивалент в иной валюте в течение 30 суток.

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