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Стала известна дата нового «Рамштайна»

  • 18.07.2025, 16:44
Стала известна дата нового «Рамштайна»
иллюстративное фото

На нем будет присутствовать и глава Пентагона.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник, 21 июля, онлайн, на нем ожидают в том числе главу Пентагона Пита Хегсета.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее объявление появилось на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО.

В заявлении отмечается, что 21 июля Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат «Рамштайн».

Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Хегсета, генсека НАТО Маркo Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Это также будет первое заседание после изменений в украинском правительстве и назначения на должность министра обороны Дениса Шмыгаля вместо Рустема Умерова.

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