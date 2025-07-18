Стала известна дата нового «Рамштайна»
- 18.07.2025, 16:44
На нем будет присутствовать и глава Пентагона.
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник, 21 июля, онлайн, на нем ожидают в том числе главу Пентагона Пита Хегсета.
Как сообщает «Европейская правда», соответствующее объявление появилось на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО.
The UK 🇬🇧 backs the deal announced by President @realDonaldTrump 🇺🇸 - NATO weapons transfers and a 50-day deadline for Putin to agree peace— UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) July 17, 2025
The UK will play its full part in the scheme pic.twitter.com/p5HvJBw7rW
В заявлении отмечается, что 21 июля Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат «Рамштайн».
Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Хегсета, генсека НАТО Маркo Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.
Это также будет первое заседание после изменений в украинском правительстве и назначения на должность министра обороны Дениса Шмыгаля вместо Рустема Умерова.