Житель Крево внезапно обнаружил склад керамики 17-го века 18.07.2025, 17:13

Нашлись старинные свистульки-кукути.

Житель агрогодка Крево в Сморгонском районе копал яму на участке и обнаружил скопление керамики четырехсотлетний давности. Среди изделий есть и кукути — глиняные свистульки, пишет провластная газета «Светлы шлях».

Житель Крево копал яму для хозяйственных нужд на улице Богдановской. Во время работы обнаружил большое количество фрагментов старинных керамических изделий. Находкой заинтересовались археологи.

«Нас заинтересовала эта находка, и мы начали разрабатывать шурф на данном участке. В результате обнаружили целый пласт керамики XVII века, гончарные инструменты, монеты того периода, а также уникальные для нашего региона артефакты — кукути — глиняные свистульки», — рассказал ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Олег Дернович.

По словам ученого, обнаруженные кукути относятся к эпохе активного этнокультурного обмена между славянскими и балтскими народами, что датируется XIV- XV столетиями.

«Находка имеет особое научное значение, поскольку подобные предметы материальной культуры являются своеобразными маркерами, фиксирующими характер взаимоотношений между разными этническими группами на территории современной Беларуси», — отметил Дернович.

Кукуть — это региональное название глиняной свистелки, образованное от литовского слова kukutis, которым среди прочего литовцы обозначают удода. Белoрусское название птицы происходит от звукоподражания ее пению «уд-уд-уд», но его можно услышать и как «ку-ку-ку», хотя и не такое выразительное, как у кукушки. Интересно, что другое название этой птицы dudutis, которое соотносится с «дудкой».

Напомним, сейчас археологи Института истории НАН Беларуси продолжают изучать руины Кревского замка. Ученые уже подтвердили существование третьей башни замка, о которой не было известно прежде, нашли деревянный элемент со следами пожара — считается, что это пожар 1433 года, когда князь Свидригайло штурмовал Кревский замок. Найден и замковый пол XIV века.

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