Ракеты «Томагавк»: как это оружие может помочь Украине 18.07.2025, 17:28

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Эти ракеты обычно запускаются с кораблей или подводных лодок, а также с некоторых самолетов.

Крылатая ракета «Томагавк» была разработана в 1970-х годах. Тем не менее сочетание ее дальности, скорости и разрушительной силы делает это оружие непохожим ни на что, что есть на вооружении Украины. Об этом говорится в материале «Радио Свобода».

Отмечается, что «Томагавк» предназначен для полетов на большие расстояния на низкой высоте. Эта ракета способна избегать большинства радаров, сохраняя довольно высокую скорость.

В издании напомнили, что длина «Томагавка» составляет 5,5 метра. Ракета имеет боеголовку весом почти полтонны и может пролететь около 1600 километров.

Также «Томагавк» оснащен сложными внутренними навигационными системами. Стоимость одной ракеты составляет около 2 миллионов долларов.

Украина неоднократно призывала США получить доступ к «Томагавку». Тем не менее в 2024 году американская администрация отклонила запрос, назвав его «абсолютно невыполнимым».

В издании подчеркнули, что нынешний президент США Дональд Трамп все больше разочарован Россией. Из-за этого Вашингтон начал размышлять о поставках «Томагавков» Украине.

В издании обратили внимание на то, что эти ракеты обычно запускаются с кораблей или подводных лодок, а также с некоторых самолетов. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский признавал, что «Томагавки» нелегко использовать, так как у нашей страны нет стратегических бомбардировщиков.

Тем не менее для запуска «Томагавков» недавно были разработаны наземные пусковые установки. Эту технологию пока используют только США.

В издании подчеркнули, что пока передача ракет «Томагавк» Украине от США не подтверждена. Тем не менее их наличие позволит стране изменить динамику боевых действий, давая возможность наносить эффективные удары вглубь территории РФ.

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