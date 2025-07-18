Новый Citroen C5 Aircross поступает в продажу 18.07.2025, 17:53

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Кроссовер доступен в гибридной и электрической модификациях.

Кроссовер начнут поставлять покупателям из ЕС в сентябре, однако его уже можно заказать и цена Citroen C5 Aircross перестала быть секретом. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Citroen C5 Aircross дебютирует в 1,2-литровой 145-сильной версии с «мягкой» гибридной установкой (по цене от 29 690 евро) и в 213-сильном электрическом варианте с батареей на 73 кВт∙ч и запасом хода 570 км (от 40 290 евро).

Позже линейку расширят 195-сильный плагин-гибрид и 230-сильная электрическая модификация с батареей емкостью 98 кВт∙ч, способная проехать 680 км без подзарядки.

Кроссовер Citroen C5 Aircross изменился внешне и подрос до 4,65 м в длину. Он стал просторнее, а объем его багажника составляет 651-1668 л. Модель переехала на платформу STLA Medium, которую также использует новый Peugeot 3008, недавно побывавший на тесте Фокуса.

Базовый Citroen C5 Aircross YOU получил бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, 13-дюймовый тачскрин, парктроник, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Самый дорогой вариант Max (35 790 евро за гибрид и 46 290 евро за электрокар) добавляет матричные фары, камеры кругового обзора, навигацию, электропривод двери багажника и кресла водителя, проекцию.

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