Путин провел переговоры с Эрдоганом 18.07.2025, 18:19

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Что обсуждали.

Правитель России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила администрация президента Турции в соцсети Х.

В пресс-службе Эрдогана уточнили, что лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и России, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган, в частности, отметил важность начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной и предложил Стамбул в качестве площадки для диалога.

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