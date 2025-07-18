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Путин провел переговоры с Эрдоганом

  • 18.07.2025, 18:19
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Путин провел переговоры с Эрдоганом

Что обсуждали.

Правитель России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила администрация президента Турции в соцсети Х.

В пресс-службе Эрдогана уточнили, что лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и России, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган, в частности, отметил важность начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной и предложил Стамбул в качестве площадки для диалога.

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