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МИД: Безвиз с Лаосом пока не действует

  • 18.07.2025, 18:27
МИД: Безвиз с Лаосом пока не действует

Вчера МИД Беларуси отчитался о подписании соглашения об отмене виз.

Во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаос 17 июля было подписано межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов обеих стран. Но ехать туда пока торопиться не стоит, объяснили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что подписание документа не означает его мгновенного вступления в силу. Чтобы безвиз начал работать, необходимо провести ряд внутренних процедур, в том числе ратификацию соглашения. Это займет определенное время.

Белорусам посоветовали учитывать этот факт при планировании поездок в Лаос и следить за официальной информацией на сайтах МИД. Дата вступления соглашения в силу будет объявлена дополнительно.

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