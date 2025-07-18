МИД: Безвиз с Лаосом пока не действует
- 18.07.2025, 18:27
Вчера МИД Беларуси отчитался о подписании соглашения об отмене виз.
Во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаос 17 июля было подписано межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов обеих стран. Но ехать туда пока торопиться не стоит, объяснили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что подписание документа не означает его мгновенного вступления в силу. Чтобы безвиз начал работать, необходимо провести ряд внутренних процедур, в том числе ратификацию соглашения. Это займет определенное время.
Белорусам посоветовали учитывать этот факт при планировании поездок в Лаос и следить за официальной информацией на сайтах МИД. Дата вступления соглашения в силу будет объявлена дополнительно.