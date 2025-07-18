В Чехии запретили пропаганду коммунизма 18.07.2025, 18:41

Президент Чехии подписал закон.

Президент Чехии Петр Павел в пятницу, 18 июля, подписал поправки в уголовный кодекс страны, вводящие уголовную ответственность за пропаганду коммунизма, сообщает портал Euractiv.

Пропаганда коммунистической идеологии теперь будет приравниваться в Чехии к нацистской пропаганде. За нее будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы. Ответственность предусмотрена для любого, кто «создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или иные движения, явно направленные на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти».

Изменение закона последовало за призывами ряда чешских исследовательских институтов, включая Институт по изучению тоталитарных режимов, исправить то, что они назвали правовым дисбалансом.

Запрет на пропаганду коммунизма осудила Коммунистическая партия Богемии и Моравии (КПЧМ), которую возглавляет депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна. В партии назвали инициативу «провальной попыткой поставить КПЧМ вне закона и запугать критиков нынешнего режима».

Как отмечает Euractiv, неясно, как новый закон будет применяться к таким партиям, как КПЧМ. В настоящее время у нее нет мест в парламенте, но, согласно последним опросам, ее альянс набирает 5% голосов — достаточно для возвращения в нижнюю палату на выборах в октябре 2025 года.

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