Белоруска пожаловалась на купленный хлеб, а в пекарне объяснили, что он заболел 5 18.07.2025, 19:03

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Чем именно.

Белоруска выложила в соцсети видео с купленным хлебом производства Ляховичского кооппрома: продукт разваливается на куски, а внутри — сырое, липкое тесто, будто его недопекли. На предприятии объяснили изданию «Ляхавіцкі веснік», что произошло.

Начальница производства филиала «Кооппром» Ляховичского райпо Наталья Волчёк сообщила, что хлеб, по всей вероятности, поражен картофельной болезнью. По ее словам, она может поражать хлебобулочные пшеничные и пшенично-ржаные изделия из-за жаркой погоды и повышенной влажности.

«Это заболевание связано с наличием на зерне спор картофельной палочки, и в хлебопекарном производстве полностью застраховаться от него невозможно. Основные признаки картофельной болезни хлеба — внутри хлеб сырой с характерными бороздами, липкий мякиш, неприятный запах. По видео можно предположить наличие именно этого заболевания», — сказала Наталья Волчёк.

Она заверила, что технологический процесс при выпечке хлеба не нарушается. И обратила внимание, что нужно соблюдать условия хранения хлеба:

«Срок годности неупакованного хлеба при соблюдении всех необходимых условий — 36 часов. Если его хранить дольше, в жарком помещении и полиэтиленовом пакете, не исключается возможность проявлений заболевания. Поэтому не покупайте хлебобулочные изделия про запас, используйте их свежими в течение 12−14 часов после выпечки, летом хлеб желательно хранить в холодильнике и ни в коем разе не в полиэтиленовом пакете».

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