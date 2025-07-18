Чехия легализовала марихуану 11 18.07.2025, 19:21

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Гражданам теперь разрешается выращивать до трех кустов каннабиса в домашних условиях.

Президент Чехии Петр Павел утвердил закон, предусматривающий частичную декриминализацию марихуаны. Об этом сообщает MSN. Согласно новым правилам, гражданам теперь разрешается выращивать до трех кустов каннабиса в домашних условиях и хранить не более 100 граммов вещества. Вне дома допустимо иметь при себе до 25 граммов.

За хранение от 100 до 200 граммов марихуаны или выращивание от четырех до пяти растений будет предусмотрено административное наказание. Более крупные объемы по-прежнему будут квалифицироваться как уголовное преступление.

Попытку заблокировать закон предпринимала верховный государственный прокурор Чехии Ленка Брадачова. Она предупреждала, что новая норма может быть использована в интересах наркоторговцев. Однако Минюст Чехии, выступивший автором инициативы, опроверг ее опасения, указав на неверное толкование положений закона.

В Германии аналогичная мера вступила в силу 1 апреля 2024 года. Каннабис был исключен из перечня запрещенных веществ, регламентированных законом о наркотиках. Совершеннолетние граждане получили право иметь до 25 граммов марихуаны при себе и хранить до 50 граммов дома. Также было разрешено выращивание до трех кустов для личного пользования. При этом употребление в общественных местах допускается лишь вдали от школ, детских учреждений и спортивных площадок. Как отмечал Reuters, легализация каннабиса может ежегодно приносить немецкому бюджету порядка $4,7 млрд и создать до 27 тысяч новых рабочих мест.

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