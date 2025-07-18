Белоруска победила в многоборье на Универсиаде в Германии
- 18.07.2025, 19:55
За медали в самом престижном виде программы спорили 49 девушек.
Белоруска Алина Горносько стала чемпионкой в многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Универсиаде 2025 года в Германии.
За медали в самом престижном виде программы спорили 49 девушек, нашу команду представили лидеры отечественной гимнастики Алина Горносько и Анастасия Салос. Горносько одержала убедительную победу с суммой 114,850 балла, показав лучшие результаты в упражнениях c мячом и лентой и став второй в композициях с обручем и булавами.
Серебро завоевала Тахмина Икромова из Узбекистана (112,700), тройку призеров замкнула венгерка Фанни Пигницки (108,850). Анастасия Салос заняла шестое место, набрав 105,750 балла. В субботу, 19 июля, девушки разыграют медали в отдельных видах: Горносько примет участие во всех четырех финалах, Салос выступит в упражнениях с булавами и лентой.
XXXII Всемирная летняя Универсиада проходит в Рейнско-Рурском регионе Германии, турнир граций принимает город Эссен. Всего студенческие соревнования собрали более 8 тыс. спортсменов из 115 стран, которые определяют лучших в 18 видах спорта.