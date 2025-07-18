закрыть
18 июля 2025, пятница, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска победила в многоборье на Универсиаде в Германии

  • 18.07.2025, 19:55
Белоруска победила в многоборье на Универсиаде в Германии

За медали в самом престижном виде программы спорили 49 девушек.

Белоруска Алина Горносько стала чемпионкой в многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Универсиаде 2025 года в Германии.

За медали в самом престижном виде программы спорили 49 девушек, нашу команду представили лидеры отечественной гимнастики Алина Горносько и Анастасия Салос. Горносько одержала убедительную победу с суммой 114,850 балла, показав лучшие результаты в упражнениях c мячом и лентой и став второй в композициях с обручем и булавами.

Серебро завоевала Тахмина Икромова из Узбекистана (112,700), тройку призеров замкнула венгерка Фанни Пигницки (108,850). Анастасия Салос заняла шестое место, набрав 105,750 балла. В субботу, 19 июля, девушки разыграют медали в отдельных видах: Горносько примет участие во всех четырех финалах, Салос выступит в упражнениях с булавами и лентой.

XXXII Всемирная летняя Универсиада проходит в Рейнско-Рурском регионе Германии, турнир граций принимает город Эссен. Всего студенческие соревнования собрали более 8 тыс. спортсменов из 115 стран, которые определяют лучших в 18 видах спорта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль