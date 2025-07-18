Лукашенко заявил, что «получил по ушам» от белорусов 18.07.2025, 20:18

Диктатор снова заговорил о дефиците картофеля в стране.

18 июля Александр Лукашенко провел селекторное совещании по вопросам уборочной кампании, на котором речь зашла и о производстве картофеля.

– Я за картошку, конечно, переживаю, что там на полях, но меня успокаивает то, что у нас все-таки производство картофеля, как и свеклы, сконцентрировано в отдельных хозяйствах, там, где умеют его возделывать. Поэтому надо обрабатывать, чтобы не загубить, - сказал диктатора.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов отметил, что если в 2024-м было собрано 780 тысяч тонн картофеля, то в этом планируют получить не менее миллиона тонн.

Лукашенко отметил, что успокаиваться нельзя:

– Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от «президента» до председателя райисполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в три раза, его вывезли. Так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать. Это хорошие деньги для крестьян.

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