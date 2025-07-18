В Минске задержали пенсионера, который «наказывал» водителей авто

В Минске задержали пенсионера, который «наказывал» водителей авто2
- 18.07.2025, 20:46
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Мужчина стрелял из пневматики и бросал камни в авто за шум и плохую парковку.
Милиция задержала пенсионера, который в Минске «наказывал» громких и неаккуратных автовладельцев, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
К правоохранителям обратились пять столичных автовладельцев, которым неизвестные повредили авто.
Выяснилось, что к хулиганствам причастен столичный пенсионер. Мужчина ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, но по своему желанию стал «наказывать» автовладельцев. Минчанин стрелял по машинам из пневматики, бросал камни и пустые бутылки. Пенсионер мстил тем автовладельцам, которые громко говорили у него под окнами или неправильно парковались.
Правоохранители установили, что за последнее время фигурант сбросил камни на две машины с балкона, в третье авто запустил пустую бутылку, а в четвертому автовладельцу отомстил, выстрелив из пневматического пистолета по автомобилю. Общий ущерб составил не менее 4000 белорусских рублей.
В милиции пенсионер заявил, что ему не нравилось, когда под его окнами паркуются, громко разговаривают рядом с припаркованными авто или долго не глушат двигатель.
Еще одну машину пенсионер поцарапал камнем на парковке рядом с поликлиникой. В этот раз «мстителю» не понравилось, что водитель плохо припарковался и вел себя агрессивно.
Мужчину будут судить за хулиганства.